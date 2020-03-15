بعد إصابة اعمارة بكورونا..العثماني يعلن عن نتائج التحاليل التي خضع لها باقي الوزراء

أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء اليوم الأحد، عن نتائج التحاليل التي خضع لها وزراء حكومته، بعد إصابة وزير النقل والتجهيز، محمد اعمارة، بفيروس كورونا.

وأكد رئيس الحكومة أن نتائج اختبارات أعضاء حكومته سلبية بالنسبة لكوفيد-10.

وقال العثماني في بلاغ له، إن رئاسة الحكومة تخبر الرأي العام الوطني، أنه مباشرة بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أكدت إصابة أحد أعضائها بفيروس كورونا، تم إخضاء أعضاء الحكومة المغربية للفحوصات الطبية الدقيقة، حيث كانت النتائج سلبية بالنسبة لمرض كوفيد -29.

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وأكد العثماني، على أن أعضاء حكومته يتمتعون بصحة جيدة، ويمارسون مهامهم بشكل اعتيادي في احترام لمبادئ وإجراءات الوقاية المعمول بها.

وكانت وزارة التجهيز والنقل، قد أعلنت مساء أمس السبت إصابة الوزير عبد القادر اعمارة بفيروس كورونا، عقب زيارته لدول أوروبية.

اعمارة كان قد زار بلغاريا بداية الأسبوع الماضي، وحضر بعد ذلك المجلس الحكومي، قبل أن يتم تشخيص إصابته عقب إحساسه بأعراض الفيروس.