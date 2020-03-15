عاجل..الملك يعطي تعليمات لإحداث صندوق لمواجهة “الجائحة”..10 ملايير درهم- بلاغ للديوان الملكي

وسط تأهب الحكومة لمواجة فيروس كورونا ووقف اتساعه، أعطى الملك محمد السادس تعليمات حديدة للحكومة. وقال بلاغ للديوان اللكي، صدر اليوم الأحد، إن الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا. وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليما سابقة لحكمة العثماني، للتعامل بشفافية مع مستجدات الفيروس في المغرب، وإطلاع لرأي العام على الوضعية الوبائية بالبلاد.

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