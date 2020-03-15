الداخلية توضح حقيقة الرقم المتداول للتبليغ عن غلاء الأسعار

نفى مصدر من داخل وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عدم تفعيل أي رقم حالياً للتبليغ عن الاحتكار من طرف التجار، والزياد في أسعار السلع والمواد الغذائية.

وقال المصدر المطلع، في توضيح توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن “ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات عن تفعيل الرقم 5757 للتبليغ عن الاحتكار وزيادة الأسعار، معطيات غير مضبوطة، ولا أساس لها من الصحة”.

وأوضح أنه من شأن هذه المعطيات “تضليل المواطنين”، مضيفاً أن “هذا الرقم غير مفعل حالياً، وأن إعادة العمل بهذا الرقم المختصر يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية”.

وتداول عدد من الأشخاص، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وتطبيق التواصل الفوري “واتساب”، صورة مكتوب عليها “5757 للإبلاغ عن أي احتكار أو زيادة في الأثمان.. لنساهم جميعاً في محاربة الجشع والانتهازية”، وهو ما لم تؤكده وزارة الداخلية.