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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطر تعلن تسجيل 64 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
أعلنت السلطات القطرية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 64 إصابة جديدة، بفيروس كورونا المستجد، ”كوفيد-19 “ ليرتفع عدد الحالات التي تم تشخيصها في البلاد إلى 401 حالة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن ”وزارة الصحة العامة أعلنت عن تسجيل 64 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) ليصل عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 401 حالة حتى الآن“.
وأضافت الوكالة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن ”المصابين تم وضعهم في العزل الصحي التام، وأنهم يتلقون الرعاية الطبية الكاملة، ويتمتعون بصحة جيدة“.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت قطر وقف استقبال الرحلات الجوية من الخارج، باستثناء رحلات الشحن والرحلات العابرة ابتداء من يوم الأربعاء، وإيقاف جميع وسائل المواصلات العامة في الداخل، بسبب انتشار الفيروس.
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