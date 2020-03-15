الرئيس الروسي يوقع إصلاحاً يسمح له بالبقاء في السلطة لولايتين إضافيتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، حزمة الإصلاحات الدستورية الواسعة النطاق التي اقترحها البرلمان، وضمنها إصلاح ألحق بها بشكل مفاجئ هذا الأسبوع يسمح لبوتين بالبقاء في السلطة لولايتين إضافيتين، وفق ما أفادت وكالة تاس الروسية.



ونشر الكرملين على موقعه الإلكتروني قانونا بالتعديلات الدستورية يقع في 68 صفحة بعد مصادقة الرئيس عليها.

وأحيلت حزمة الإصلاحات على المحكمة الدستورية التي لديها مهلة أسبوع لإصدار قرار بشأنها، بحسب القانون الروسي الذي ينص على آلية تشريعية خاصة لهذا النوع من التدابير.

وبعد ذلك تتم الموافقة بشكل نهائي على النص من خلال "استفتاء شعبي" مقرر في 22 أبريل.

ومساء السبت قالت متحدّثة باسم المحكمة الدستورية لوكالة فرانس برس إن قضاة المحكمة باشروا النظر في حزمة الإصلاحات، لكنّها لم تعلن متى سيصدرون قرارهم.

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وأكدت رئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو السبت للصحافيين أن التصويت سيجري "رغم المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد".

وسرت تكهنات في الأسابيع الماضية تشير إلى أن الكرملين سينظم عملية تصويت عبر الإنترنت، وهو ما نددت به المعارضة التي تخشى أن يتيح مثل هذا الاقتراع أعمال تزوير واسعة النطاق.

ويسمح تعديل دستوري طرح الثلاثاء لبوتين بـ"تصفير" عدد ولاياته الرئاسية والترشح لانتخابات عامي 2024 و2020.

وبرر الكرملين الخميس إدراج هذا التعديل بـ"انعدام الاستقرار" في العالم وانتشار فيروس كورونا المستجد والمخاطر التي تهدد روسيا.

ونددت المعارضة الروسية بـهذه التعديلات وعدتها "اغتصابا للسلطة".

وكان البرلمان صدق بشكل سريع جدا على حزمة الإصلاحات التي تعزز صلاحيات السلطة التنفيذية والبرلمان.