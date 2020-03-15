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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة: لا توحد إصابات بـ"كورونا" في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
جدد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم التأكيد على عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في اليمن حتى الآن.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي مصغر وطارئ عُقد برئاسة رئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء، لاتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الفيروس.
وذكر وزير الصحة، أنه تم إخضاع جميع الواصلين إلى منافذ البلاد المختلفة للفحوصات الإجرائية للتحقق من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، منذ الإعلان عالمياً عن تفشي الوباء، ولم يتم تسجيل أي إصابة حتى الآن بوباء كورونا في اليمن.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أحاط الوزير، الاجتماع بالإجراءات التي تم اتخاذها ضمن التدابير الطارئة لمواجهة خطر وصول وباء كورونا، مشيراً إلى سير العمل في تجهيز المحاجر الصحية وتزويد المنافذ البرية والبحرية والجوية بأجهزة الفحص بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية.
وكان الاجتماع الحكومي الطارئ أقر عدداً من الإجراءات بينها تعليق للرحلات الجوية والدراسة وإغلاق المنافذ البرية مع بعض الاستثناءات.
وأقر تعليق الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات اليمنية، ولمدة أسبوعين ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم الساعة الثانية عشرة مساء، حتى يتم تعزيز الإجراءات والتجهيزات اللازمة للرصد والمراقبة بالتنسيق بين وزارة الصحة والجهات المختصة والسلطات المحلية، ويستثنى من ذلك الرحلات لأغراض إنسانية ونقل المساعدات الإغاثية، واستمرار تطبيق الإجراءات المشددة الخاصة بالفحص والحجر الصحي إن لزم الأمر.
ووافق الاجتماع على إغلاق المنافذ البرية، باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثي والإنساني ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس الجاري، والاستمرار في تطبيق الإجراءات المشددة للفحوصات اللازمة الخاصة بالوباء.
وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز إجراءات الرقابة في الموانئ البحرية واتخاذ كل ما من شأنه خضوع العاملين في سفن النقل للإجراءات والفحوصات اللازمة.
كما وجه الاجتماع بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية والخاصة، لمدة أسبوع بشكل مبدئي، لضمان سلامة الطلاب ومنتسبي هذه المؤسسات، وتطبيق إجراءات وقائية.
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