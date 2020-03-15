شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عُمان تسجل الإصابة الـ 22 بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان في بيان تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (19-cOVID) لمواطنة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا وتخضع للعزل المنزلي؛ مما يرفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 22 حالة 18 منها مرتبطة بالسفر إلى إيران وحالتان مرتبطتان بالسفر إلى إيطاليا ويجري التقصي الوبائي عن حالتين.



وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة، فضلاً عن المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وتجنب ارتياد دور السينما وتجنب السفر إلا للضرورة القصوى.

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