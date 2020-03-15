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18 ألف جريمة وانتهاك حوثي في صنعاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الضالع

طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية لرفع الحصار عن محافظة تعز ووقف استهدافها للأحياء السكنية.

وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدات له على تويتر «قصف مرتزقة إيران «الميليشيات الحوثية» لمستشفى الثورة بمدينة تعز بعدد من قذائف الهاون، الذي أدى إلى تضرر عدد من أقسام المستشفى».

وأضاف أن ميليشيات الحوثي قامت باستهداف الأحياء السكنية الشرقية في المدينة، مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين بينهم أطفال خلال الـ 48 ساعة الماضية، وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية بإدانة هذا القصف، باعتباره جريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، ودعا لتكثيف الضغوط على الميليشيات الحوثية لرفع الحصار عن محافظة تعز ووقف استهدافها للأحياء السكنية والأعيان المدنية التي يذهب ضحيتها مدنيون.

في السياق، وثق مكتب حقوق الإنسان الحكومي بأمانة العاصمة صنعاء أكثر من 18 ألف جريمة ارتكبها الحوثيون بحق المدنيين في العاصمة صنعاء، خلال عام واحد.

وأكد وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، على هامش إطلاق التقرير الحقوقي في أمانة العاصمة، أهمية رصد وتوثيق جرائم جماعة الحوثي وكشفها للعالم عبر مختلف القنوات المتاحة، مؤكدا أن حقوق المتضررين لن تسقط بالتقادم، وأن مرتكبي الجرائم سيقدمون للمحاكمات في المحاكم المحلية والدولية، طال الزمن أو قصر.

من جهة أخرى تظاهرت المئات من طالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا بالعاصمة صنعاء، احتجاجا على سطو ميليشيات الحوثي على الجامعة وعزل رئيسها واعتقاله، ورددت المتظاهرات هتافات منددة بالسيطرة على الجامعة، وكذا بممارسات ميليشيات الحوثي التعسفية، ومحاولاتها تدمير قطاع التعليم وتشويه مخرجاته.

ورفضت المحتجات عزل رئيس الجامعة، وفرض عنصر من أتباع الميليشيات الحوثية في منصبه، وكذا تواجد مسلحي الميليشيات داخل مقار الجامعة.

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واعتبر الإرياني السطو على جامعة العلوم والتكنولوجيا امتدادا لمسلسل السلب والنهب الذي فرضته الميليشيات الحوثية على القطاع الخاص منذ انقلابها على السلطة عام 2014، لافتا إلى مساعي ميليشيات الحوثي فرض سيطرتها على مؤسسات التعليم «الحكومية والأهلية»، وتسميم عقول الأجيال القادمة وتمرير أفكارها الدخيلة المستوردة من إيران.

وكانت طالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا بدأن قبل أيام حملة الكترونية ترفض آلية تحصيل الرسوم اليدوية التي فرضها المعين من قبل الحوثيين رئيسا للجامعة، بعد قيام إدارة الجامعة بتعطيل النظام الخاص عقب سيطرة ميليشيات الحوثي عليها. وعبر ناشطون حقوقيون عن قلقهم البالغ من احتمالية تعرض المحتجات لانتهاكات من جانب الميليشيات الحوثية، بما في ذلك الاعتقالات والسجن والتعذيب وتلفيق التهم الكيدية بحقهن.

مشاهدات يمنية

• ميليشيات الحوثي تقصف المناطق والقرى الآهلة بالسكان بمحافظة الضالع جنوبا.

• قيادات حوثية بارزة تواصل نهب أراضي وعقارات الدولة بمناطق سيطرتها.

• جماعة الحوثي تقتحم مقر حزب التجمع الوحدوي الناصري الموالي للحكومة الشرعية والواقع في حي صوفان شمال صنعاء.

• ميليشيا الحوثي الانقلابية تغلق مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية بما فيها رحلات الأمم التحدة لمدة أسبوعين خشية تفشي مرض كورونا.

• مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية تشن أربع غارات عنيفة على مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة نهم شرق صنعاء.