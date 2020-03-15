شكرا لقرائتكم العراق يحارب كورونا.. حظر تجول في بغداد وإغلاق النجف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستعد العراق على غرار عدد من البلدان حول العالم إلى إعلان حالة الطوارئ في مواجهة فيروس كورونا الذي وصفته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بالوباء. فقد وجه رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، رسالة إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، لطلب إعلان حالة الطوارئ الصحية لثلاثين يوماً قابلة للتمديد، استناداً للمادة 61 من الدستور.

إلى ذلك، فرضت السلطات العراقية إجراءات جديدة في بغداد والنجف وكربلاء وكركوك في مواجهة فيروس كورونا. كما تقرر تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد، وأيضاً فرض حظر للتجوال لمدة 6 أيام كمرحلة أولية ابتداء من منتصف ليل الثلاثاء القادم.

وأعلن محافظ بغداد تعطيل الدوام الرسمي بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس لدوائر المحافظة.

من جهته، أوضح متحدث باسم وزارة الصحة في وقت سابق الأحد، أن إعلان الطوارئ يتوقف على مستجدات كورونا. وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف بدر لوكالة الأنباء الرسمية "حتى الآن لا يوجد قرار يتعلق بإعلان حالة الطوارئ، ولكن في حال تم اتخاذ القرار ستجتمع خلية الأزمة بشكل طارئ" لاتخاذ الخطوات المناسبة.

إلى ذلك، أفادت مصادر للعربية/الحدث بإغلاق محافظة النجف والسماح لسكانها فقط بالدخول. وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى إغلاق الجهات الأربع للمحافظة، وذلك بعد تسجيل 8 إصابات فيها، بحسب ما أفادت وسائل اعلام محلية

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كربلاء

حظر التجوال في كربلاء

بدورها أعلنت محافظة كربلاء حظرا للتجوال، يبدأ الاثنين، ولمدة 3 أيام ، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وكان محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، أشار السبت، إلى أن خلية الأزمة بشأن كورونا تدرس إمكانية فرض حظر للتجوال في المحافظة لمدة 3 أيام.

إلى ذلك، وضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، تقرر إغلاق عموم مداخل ومخارج محافظة كركوك، مع فرض حظر التجول داخل مركز المدينة، اعتبارا من الاثنين الساعة السادسة مساء وحتى إشعار آخر، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية، عن بيان لخلية الأزمة في كركوك.

من احدى الصيدليات في النجف(فرانس برس)

يذكر أن فيروس كورونا أدى إلى وفاة 10 أشخاص حتى السبت في العراق، مع تسجيل 93 إصابة في عموم البلاد.

وكانت خلية الأزمة أصدرت يوم الجمعة الماضية قرارات جديدة للوقاية، تضمنت منع التنقل بين المحافظات لغاية الخامس والعشرين من الشهر الجاري.