هلع كورونا.. السعودية تغلق المولات والمجمعات التجارية.. ولبنان تمنع البنوك من العمل

كتب: ضياء السقا

قررت المملكة العربية السعودية، إغلاق المجمعات التجارية والمولات، باستثناء محال المواد الغذائية والصيدليات، ومنع تقديم الطعام داخل المطاعم والمقاهي والسماح بخدمات التوصيل للمنازل، بالإضافة إلى منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها البلاد، للحد من تفشي وباء فيروس كورونا.

وبحسب بيان لوكالة الأنباء السعودية، أمرت أمانة منطقة الرياض ومكة المكرمة، بإغلاق المجمعات التجارية، وإيقاف جميع الأنشطة، بما فى ذلك المطاعم باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات، و منع الأكل و الشرب بالمطاعم العامة و المقاهى، و السماح فقط بخدمة توصيل الطلبات للمنازل.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمى بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الأمانة وجهت بإغلاق جميع الأسواق الشعبية، وذلك كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وحفاظا على صحة المواطنين والمقيمين من انتشاره، إضافة الى إغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية فى المجمّعات التجارية، وتعقيم وتهوية أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات بناءً على قرار وزارة الشؤون للبلدية والقروية.

وشددت الأمانة، على جميع صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية بتطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية الاحترازية التى تتضمن التالي: إلزام جميع العاملين والعاملات بارتداء الكمامات الطبية والقفازات، وتنظيف الطاولات والكراسى بالمعقمات بعد كل استخدام ،وتنظيف الأرضيات والأسطح بشكل مستمر، توفير مواد تعقيم للزبائن.

فيما تم، إلزام كافة مراكز التسوق بضرورة توفير الكمامات الطبية والقفازات والمعقمات عند مداخل مراكز التسوق وبالقرب من عربات التسوق وتعقيمها بصفة مستمرة والتى تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية وتعزيز الصحة العامة والوقاية من فايروس كورونا والحرص على سلامة المتسوقين فى هذه المراكز , كما ألزمت الأمانة مطاعم الوجبات السريعة بتقديم الوجبات فقط للزبائن عن طريق الطلبات الخارجية دون الحاجة للجلوس بداخلها ، وتم إلزام عربات الأطعمة المتنقلة " تراك فود " بتقديم الطلبات الخارجية وإلغاء جلسات الزبائن المجاورة للعربات .

وأوضحت أمانة الرقية، أنها شكلت فرقا مختصة من جميع الإدارات المعنية فى الأمانة للتأكد من تنفيذ هذه التدابير والإجراءات ومتابعة تنفيذها والرفع بالتقارير اليومية، لافتاً إلى أن الأمانة تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة وجميع الجهات المختصة فى المنطقة لتطبيق أقصى درجات التدابير الخاصة للحد من انتشار فيروس “كورونا” ، مشددا على أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى فى أعمال الأمانة وجميع البلديات التابعة لها.

البنوك اللبنانية تغلق أبوابها

Advertisements

من ناحية أخرى، أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، إن البنوك المحلية ستغلق أبوابها حتى يوم 29 مارس الجارى، في إطار قرار مجلس الوزراء اللبناني بإعلان حالة الطوارىء العامة في لبنان لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وأضافت الجمعية في بيان، الأحد، أن قرار الإغلاق يأتى مساهمًة من البنوك في الحد من مخاطر التجول والتنقل على المواطنين.

تابعت، أن البنوك اللبنانية ستقوم، خلال فترة الإغلاق، بتوفير مجموعة من الخدمات المصرفية للعملاء تشمل خدمة السحب النقدي بالليرة اللبنانية من أجهزة الصراف الآلى، على أن يتم التنسيق مع مصرف لبنان بهدف تأمين الأوراق النقدية اللازمة للمواطنين، وخدمة بطاقات الدفع كافة وفق ما هو معتمد حاليا من الحد الأقصى.

كما تقوم المصارف بتجديد بطاقات الدفع لأصحاب الحسابات الجارية وتأمينها للعملاء فى حال وجودها ، مع تأمين الرواتب الموطنة فى المصارف فى حسابات العملاء، وتأمين سحب هذه الرواتب من خلال أجهزة الصراف الآلى.

وكذلك تأمين الأموال النقدية بالليرة اللبنانية للشركات والمؤسسات الإقتصادية من أجل تغطية الرواتب التى لا يتم تحويلها على المصارف، وتأمين خدمة مراكز التواصل بهدف تلبية حاجات العملاء الملحة.

ومن المقرر أن تقوم المصارف بتأمين مراكز محددة فى كل قضاء لتلبية العمليات التجارية الملحة، وذلك لتسهيل عمليات التجارية الداخلية والخارجية، بما فيها الإيداعات والسحوبات النقدية المتعلقة بالأعمال التجارية والصناعية حصرا ،و تأمين عمليات الخزينة المتعلقة بالتجارة الخارجية(الاعتمادات المستندية والتحويلات التجارية المتعلقة بالمنتجات الأساسية، لاسيما تلك المدعومة من مصرف لبنان بموجب التعليمات رقم 530 و 535).