السلطات العراقية تفرض حظر تجول في بغداد وتمدده في محافظتي أربيل والسليمانية

أعلنت الحكومة ​العراق​ية "فرض حظر تجول في ​بغداد​، اعتباراً من الثلاثاء وحتى 23 من شهر آذار الحالي".

من جهتها، مددت ​وزارة الداخلية​ في ​إقليم كردستان​ العراق ​حظر التجول​ في محافظتي أربيل والسليمانية لثلاثة أيام أخرى بعد فرضها ليومين، وأوقفت التنقل بين الأقضية في المحافظتين لمدة 72 ساعة.

وشددت الوزارة، في البيان، على "تخويل محافظي أربيل والسليمانية سلطة تنظيم سبل تأمين احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة". وأوضحت أن "آخر موعد لعودة مواطني إقليم كردستان هو الساعة 12 من منتصف الليلة، يتم بعده إغلاق كافة المنافذ الحدودية والمداخل أمام الوافدين وتبقى مفتوحة أمام الحركة التجارية في منافذ برويزخان وحاج عمران وإبراهيم خليل وباشماخ بالشروط المعلنة سلفا".