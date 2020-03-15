رئيس جنوب إفريقيا يعلن حالة كارثة وطنية بسبب تفشي كورونا

أعلن رئيس ​جنوب أفريقيا​ سيريل رامافوزا، "حالة كارثة وطنية في جميع أرجاء البلاد"، وذلك بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، لافتاً إلى أنه "سيتم إغلاق الحدود أمام القادمين من الدول الموبوءة".

من جهته، كشف وزير صحة جنوب أفريقيا زويلي مكيزي، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 51 حالة، بعد أن جاءت نتيجة تحاليل 13 شخصا إيجابية.

وأوضح مكيزي أنه "تم تسجيل سبع حالات في غوتنغو و5 في كيب الغربية، وحالة واحدة في كوازولو ناتال"، لافتاً إلى أن "جميع المرضى زاروا دولا أوروبية، باستثناء حالة واحدة كانت قد سافرت إلى إيران".