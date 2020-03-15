الكرملين: بوتين يشكل مجموعة عمل حكومية لمكافحة انتشار كورونا

أعلن المكتب الصحفي بالكرملين، توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً لتشكيل مجموعة عمل حكومية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار الكرملين، في بيان، إلى أن بوتين "عيّن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين رئيساً لمجموعة العمل بمجلس الدولة في روسيا الاتحادية لمكافحة انتشار الفيروس".
بالتوازي، كان مركز الاستجابة لفيروس كورونا الجديد في روسيا، أعلن "تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 63 حالة".
وأشار المركز إلى أن "الحالات الجديدة تعود لمواطنين روس، 3 منهم يسكنون في موسكو، في حين تقطن حالة واحدة في منطقة تيومين".
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