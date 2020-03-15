الكرملين: بوتين يشكل مجموعة عمل حكومية لمكافحة انتشار كورونا

أعلن المكتب الصحفي ب​الكرملين​، توقيع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ مرسوماً لتشكيل مجموعة عمل حكومية لمكافحة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

وأشار الكرملين، في بيان، إلى أن بوتين "عيّن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين رئيساً لمجموعة العمل بمجلس الدولة في ​روسيا​ الاتحادية لمكافحة انتشار الفيروس".

بالتوازي، كان مركز الاستجابة لفيروس كورونا الجديد في روسيا، أعلن "تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 63 حالة".

وأشار المركز إلى أن "الحالات الجديدة تعود لمواطنين روس، 3 منهم يسكنون في موسكو، في حين تقطن حالة واحدة في منطقة تيومين".