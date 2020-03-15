أشارت عضو كتلة "المستقبل" النائبة ​ديما جمالي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "من موقعي كمواطنة مسؤولة تجاه مجتمعي، فإني انضم إلى مبادرات زملائي النواب الذين قدموا مخصصاتهم إلى المستشفيات دعما لاستبسالها، فإني اقدم جزءا من مخصصاتي كنائب، الى ​مستشفى طرابلس الحكومي​ تحديدا، الذي يستعد باللحم الحي ليكون جاهزا لاستقبال الحالات المصابة".

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كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: أقدم جزءا من مخصصاتي إلى مستشفى طرابلس الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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