البزري: بعض المواطنين اظهروا عدم مسؤولية وجدية بالتعامل مع الكورونا

أكد عضو "اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية" ​عبد الرحمن البزري​ في حديث تلفزيوني، ان "بعض المواطنين اظهروا عدم مسؤولية وجدية بالتعامل مع فيروس الكورونا، و​المصارف​ اللبنانية تريد اليوم قطع الطريق على اللبنانيين من خلال هذا الباب والمطلوب من ​الدولة اللبنانية​ هو تأمين المعيشة للشعب اللبناني".

ولفت البزري الى انه "لا يمكن ان تطلب الدولة اللبنانية من الناس الجلوس بالمنازل من دون تقديم المساعدة لهم، ويجب على الدولة منع الاكتظاظ داخل الاماكن التي يذهب اليها المواطن، اما بالنسبة للجسم الطبي فيجب علينا أن ننظر الى التجربة الصينية"، موضحاً انه "يجب التعامل مع اي شخص يعاني من صعوبة في ​التنفس​ ولديه حرارة مصاب ب​فيروس كورونا​ حتى حتى يثبت العكس".