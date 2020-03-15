انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

انتهت في هذه الأثناء جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في ​القصر الجمهوري​ في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي كانت مخصصة للبحث في الإجراءات الجديدة الواجب إتخاذها لمكافحة ​فيروس كورونا​.

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