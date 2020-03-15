بوعاصي: أفضل وسائل الحيطة في لبنان بوجه وباء الكورونا هي الحجر التلقائي

شدد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​، على أن "افضل وسائل الحيطة في ​لبنان​ بوجه وباء الكورونا هي الحجر التلقائي وهذا ما اعتمد في دول عدة في العالم"، مشيراً الى "الترابط المتلازم بين القدرة الاستعابية للمستشفيات في بلد ما وضرورة اخذ اقصى درجات الحيطة في البلد نفسه".

وفي حديث مع وكالة "اخبار اليوم"، اكد على "كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ في مؤتمره الصحافي حول الكورونا، والذي طلب فيه من ​الدولة اللبنانية​ ومن الناس اعتماد الحجر التلقائي للسكان لتخفيف نسبة الاصابات حرصاً على سلامة الموطنين اللبنانيين وكافة المقيمين على الأراضي اللبنانية ومنها ​اللاجئين الفلسطينيين​ و​النازحين السوريين​"، لافتاً الى "ضرورة ان يلتزم الجميع بهذه التدابير الوقائية لسلامتهم وعائلاتهم والمجتمع، اكانوا مواطنين او ضيوفاً مقيمين على الاراضي اللبنانية فلبنان مسؤول عن امنهم الصحي، والكورونا لا يميز بين انسان واخر او بين مصاب وآخر، او ناقل للعدوى وآخر، وبالتالي ما يجوز ويطبق على المواطنين اللبنانيين يجب ان يطبق بالطريقة نفسها على اللاجئين والنازحين وجميع المقيمين".