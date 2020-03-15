أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ أنه "بتاريخه، أوقفت ​مديرية المخابرات​ تسعة أشخاص في عدد من المناطق اللبنانية لقيام بعضهم بمزاولة مهنة الصيرفة دون ترخيص، أو لعدم التزام المرخصين منهم السقف المحدد لسعر صرف ​الدولار​ مقابل ​الليرة اللبنانية​، لافتة إلى أن التحقيق بوشر مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف صيارفة لم يلتزموا سعر صرف الدولار وآخرين غير مرخص لهم بممارسة المهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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