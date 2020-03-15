وزير الصحة يعلن عن تقديم الصين للبنان معدات خاصة لمكافحة فيروس كورونا

شكر ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​، في ​مؤتمر​ صحافي مشترك مع السفير الصيني وانغ كيجيان في ​مطار بيروت الدولي​، "الصين على التقديمات الطبية للبنان، مهنئاً كيجيان على التقدم الذي حققته الصين في مواجهة ​فيروس كورونا​"، معلناً عن "تقديم الصين للبنان معدات خاصة لمكافحة فيروس كورونا"، شاكراً "مبادرات المجتمع اللبناني وتلك التي تقوم بها بعض الشركات الخاصة".

بدوره أكد السفير الصیني في ​لبنان​ وانغ كیجیان، عن "وجود تقدم وتطور ايجابي بمكافحة فيروس الكورونا في الصين، وايضاً وجود تحول كبير في الصين ككل من حيث عدد الاصابات وعدد الوفيات وزيادة كبير في عدد الشفاء، وهذا يدل على ان هذا المرض قابل للإحتواء والشفاء"، مشيراً الى ان "الصين قامت منذ البداية بالتعاون مع ​منظمة الصحة العالمية​ وبلدان العالم بإعلان النتائج بشفافية"، لافتاً الى "التعاون الفعال والمثمر بين ​وزارة الصحة​ و​السفارة الصينية​ في لبنان والجهاز الصحي التمركز في مطار بيروت الدولي حيث يتم تبادل المعلومات والخبرات، اضافة الى تعميم الاجراءات والارشادات من اجل التعاون لمنع دخول وانتشار الفيروس في لبنان"، كاشفاً عن "تقديم ​الحكومة الصينية​ دفعة من المساعدات الطبية للبناني ويتم التجهيز لها بالتعاون مع وزارة الصحة".