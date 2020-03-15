القرعاوي: أضع كامل مخصصاتي الشهرية بتصرف إدارة مستشفى بيروت الحكومي

أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد القرعاوي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "تقديرا وإمتنانا للدور الوطني الكبير الذي يقوم به ​مستشفى بيروت الحكومي​ وإدارته وكوادره الطبية والتمريضية وعلى رأسهم المدير العام فراس الأبيض من خدمات جليلة في التصدي لانتشار فايروس ​كورونا​ في لبنان، أضع كامل مخصصاتي الشهرية بتصرف إدارة المستشفى ولحسابهم حتى تجاوز هذه الأزمة، إيمانا مني بحجم تضحيات العاملين فيه في أدق المراحل من تاريخ وطننا".

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