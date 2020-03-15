الأب بطرس أقام صلاة مسبحة الوردية من على شرفة منزله في جسر الباشا بمشاركة سكان الحي

أقام الأب روكز بطرس، بمبادرة منه في منطقة ​جسر الباشا​، صلاة مسبحة الوردية المقدسة من على شرفة منزله، مستخدماً مكبراً للصوت، بسبب إغلاق غالبية الكنائس أبوابه في ظل الإجراءات الإحترازية لمواجهة ​فيروس كورونا​.

وقد تجاوب سكان الحي مع الأب روكز من شرفات منازلهم، حيث بادروا إلى إضاءة الشموع ومشاركته في ​الصلاة​ التي كانت على نية لبنان وشعبه وكل إنسان يحب كنيسته وأرضه ونية كل من يعانون من جراء إنتشار هذا الفيروس، طالباً من الرب أن يبعد كل شر عن الأرض والإنسان.