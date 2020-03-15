أقام الأب روكز بطرس، بمبادرة منه في منطقة جسر الباشا، صلاة مسبحة الوردية المقدسة من على شرفة منزله، مستخدماً مكبراً للصوت، بسبب إغلاق غالبية الكنائس أبوابه في ظل الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وقد تجاوب سكان الحي مع الأب روكز من شرفات منازلهم، حيث بادروا إلى إضاءة الشموع ومشاركته في الصلاة التي كانت على نية لبنان وشعبه وكل إنسان يحب كنيسته وأرضه ونية كل من يعانون من جراء إنتشار هذا الفيروس، طالباً من الرب أن يبعد كل شر عن الأرض والإنسان.
كانت هذه تفاصيل خبر الأب بطرس أقام صلاة مسبحة الوردية من على شرفة منزله في جسر الباشا بمشاركة سكان الحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.