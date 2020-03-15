عباس مرتضى يضع مخصصاته في الوزارة بتصرف موظفي مستشفى بيروت الحكومي

أعلن وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وضع مخصصاته في الوزارة بتصرف موظفي مستشفى بيروت الحكومي طيلة فترة الأزمة "تقديراً لتفانيهم في خدمة الانسان"، قائلاً: "تحية لهؤلاء الأبطال ولتضحياتهم."
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