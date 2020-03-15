عباس مرتضى يضع مخصصاته في الوزارة بتصرف موظفي مستشفى بيروت الحكومي

أعلن وزير الزراعة والثقافة ​عباس مرتضى​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وضع مخصصاته في الوزارة بتصرف موظفي ​مستشفى بيروت الحكومي​ طيلة فترة الأزمة "تقديراً لتفانيهم في خدمة الانسان"، قائلاً: "تحية لهؤلاء الأبطال ولتضحياتهم."

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