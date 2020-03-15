368 وفاة جديدة بكورونا في ايطاليا في عدد قياسي خلال يوم واحد

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روما: احصت ايطاليا 368 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ما يرفع الحصيلة الى 1809 في هذا البلد الاكثر تضررا في اوروبا، وفق حصيلة للدفاع المدني الاحد.
وافاد التعداد اليومي المرسل الى وسائل الاعلام ان عدد الاصابات الاجمالي بلغ 24 الفا و747 مقابل 21 الفا و157 السبت.
وتبقى منطقة لومبارديا في شمال البلاد الاكثر تضررا مع وفاة 1218 شخصا فيها واصابة 13 الفا و272.
واعربت السلطات في لومبارديا عن قلقها حيال قدرات نظامها الاستشفائي.
وكان حاكم المنطقة اتيليو فونتانا حذر الاحد في مقابلة تلفزيونية من ان "الارقام تواصل الارتفاع. سنصل قريبا الى مرحلة نفتقر فيها الى عدد الاسرة" المطلوبة.
ويرقد نحو 800 شخص في اقسام العناية المركزة في المنطقة.
واكد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي انه يعير "الوضع في لومبارديا اهتماما خاصا".
وقال ان "اولويتنا ان نؤمن للاطباء والممرضين والطواقم امكان العمل بامان"، مضيفا "كحكومة، نحن ملتزمون بشدة ان نؤمن في اقرب وقت كل مستلزمات الحماية التي تتيح لهم العمل باكبر قدر من الامان".
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