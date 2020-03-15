شكرا لقرائتكم خبر عن حملتا "عاشور وعطية" بانتخابات المحامين تزعم تفوق كل منهما على مقعد النقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صوّت أعضاء مجلس المحامين، اليوم الأحد، في انتخابات النقابة، حيث شهدت منافسة شديدة بين سامح عاشور النقيب الحالي لدورتين سابقتين، والمرشح رجائي عطية، على مواجهة أولى بينهما لم تكن حاسمة.

وأظهرت استطلاعات للرأي، بعد إقفال صناديق الاقتراع مساء اليوم، وبدء الفرز، حصول سامح عاشور ومنافسه رجائي عطية، على نتائج متقاربة جداً في الانتخابات.

وقبل إجراء الانتخابات، اشتعلت العملية الانتخابية بنقابة المحامين فى الانتخابات، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة، حيث تبادل عدد من المرشحين على منصب النقيب، الاتهامات لبعضهم البعض، في حين اختفى باقى المرشحين لمنصب نقيب المحامين لتقتصر المعركة الدائرة على اثنين من المرشحين من إجمالي 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين.

كما ظهر عدد من استطلاعات الرأي المختلفة لكل من المرشحين، حيث أصدرت حملة دعم رجائى عطية لمنصب نقيب المحامين، بياناً أكدت فيه أنه بعد فرز نحو 90 % من اللجان فإن رجائي عطية نقيبا للمحامين بنسبة تجاوز 78 %.

وكانت انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، من فرز التصويت فى الانتخابات التى جرت على منصب النقيب فى اللجنة رقم 3 والتى أظهرت تقدم سامح عاشور بـ52 صوتا عن رجائى عطية بـ46 صوتا.

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كما انتهت اللجنة رقم 6 الخاصة بالزاوية الحمراء من فرز الأصوات، وتقدم فيها سامح عاشور بـ 62 صوتا مقابل 45 صوتا لرجائي عطية.

وانتهت اللجنة رقم 1 الأزبكية ن فرز الأصوات وجاءت نتيجتها حصول سامح عاشور على 54 صوتا ورجائى عطية على 69 صوتا، ولجنة رقم 2 حصول سامح عاشور 48 صوتا مقابل 54 لرجائى عطية، ولجنة رقم 8 حصل سامح عاشور على 64 صوتا مقابل 39 رجائى عطية واللجنة 5 حصل سامح عاشور على 14 صوتا فيما حصل رجائى عطية على 38 صوتا، وفى اللجنة رقم 9 حصل سامح عاشور على 28 صوتا فيما حصل رجائى عطية على 31 صوتا.

ويتنافس في الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالي عدد المرشحين 194 مرشحًا.