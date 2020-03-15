شكرا لقرائتكم خبر عن "دعم مصر" يعقد سابع جلسات حواره المجتمعى حول المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، الجلسة السابعة للحوار المجتمعى لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية، بحضور الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس الائتلاف، واللواء محمد صلاح أبو هميلة نائب رئيس الائتلاف، وعدد من ممثلى النقابات العمالية على مستوى الجمهورية.

وكان المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، قال أن الحوار المجتمعى حول قانون الإدارة المحلية استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا حرصه على المشاركة بكل جلسات الحوار للاستماع لكل وجهات النظر من جموع فئات المجتمع، مضيفًا أن لجنة الإدارة المحلية قامت بدورها فى المناقشة فى هذا القانون، ورغم ذلك لا تزال تسمتع لكل المداخلات والملاحظات، التى يبديها الجميع.

وأكد "السجينى" فى الجولة الخامسة للحوار المجتمعى لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب عبدالهادى القصبى، أن مناقشات اللجنة غيرت 85% من مواد القوانين المقدمة بالتوافق مع الحكومة، مع مراعاة جميع رؤى المحافظين والوزراء.

Advertisements