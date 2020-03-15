في 24 ساعة.. تسجيل 368 وفاة جديدة وأزيد من 24 ألف إصابة في إيطاليا

سجلت إيطاليا 368 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 1809 حالة وفاة، وفق حصيلة جديدة نشرتها اليوم الأحد هيئة الوقاية المدنية الإيطالية.
وذكر رئيس هيئة الوقاية المدنية أنجيلو بوريلي، خلال مؤتمر صحافي في روما، أن عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس في البلاد بلغ 24747 إصابة.
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