إلغاء الدوة 26 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة

أعلنت مؤسسة روح فاس عن إلغاء الدورة الـ26 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة التي كان مقررا تنظيمها خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو 2020. وذكر بلاغ للمؤسسة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الأحد، أنه بالنظر إلى الوضع المرتبط بتداعيات فيروس كورونا وتطبيقا لتوصيات السلطات المختصة “تنهي مؤسسة روح فاس إلى علم الرأي العام أنه تم إلغاء الدورة ال26 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة التي كان مقررا تنظيمها خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو 2020”.

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