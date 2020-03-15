"حوار مع الرئيس" يستضيف رئيس بلدية عرابة.. عمر نصّار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استضاف برنامج "حوار مع الرئيس" هذا الأسبوع السيد عمر نصار، رئيس بلدية عرّابة في الجليل، وتحدث عن استعدادات البلدية وإجراءاتها الوقائية عن انتشار فيروس كورونا.
كما وناقش "حوار مع الرئيس" الذي يقدمه الزميل أنس موسى، قضايا محلية في عرابة ومنطقتها في الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى مشاريع عديدة مرتبطة بالسياحة والتعليم وغيرها في بلدة عرابة.
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