بالوثيقة.. قرارات لجنة الامر الديواني لمواجهة فيروس كورونا اليوم الاحد

تنشر الخليج 365، بالوثيقة قرارات لجنة الامر الديواني لمواجهة فيروس كورونا والتي عقدت جلستها، اليوم الاحد، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي. وتضمنت الوثيقة، فرض حظر للتجوال في العاصمة بغداد وتعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع ابتداءً من الساعة 11 ليلاً، واعتباراً من (17 لغاية 24 آذار)، إضافة إلى قرارات أخرى.

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