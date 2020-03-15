خلية الأزمة: استثناء الإعلاميين والأطباء من قرار حظر التجوال في بغداد

أعلنت خلية الأزمة، الأحد، عن استثناء الإعلاميين والأطباء من قرار حظر التجوال في العاصمة بغداد. وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فرض حظر للتجوال في العاصمة بغداد وتعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع ابتداءً من الساعة 11 ليلاً، واعتباراً من (17 لغاية 24 آذار)". وأضافت أنه "يستثنى الإعلاميين والأطباء والبضائع من قرار حظر التجوال".



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