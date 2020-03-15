تسجيل اول حالة اصابة بفايروس كورونا في الديوانية

افاد مصدر طبي في محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل المحافظة اول حالة اصابة بفيروس كورونا. وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن محافظة الديوانية سجلت اليوم، اول حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لامراة قادمة من ايران، مشيرا الى ان المراة طالبة دراسات عليا في احدى الجامعات الايرانية. Advertisements واضاف المصدر، أن الجهات الصحية المختصة قرر ت حجر المراة مع عائلتها حتى ظهور نتائج الفحص الطبي.

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