تعليق نشاطات الركبي في العراق حتى اشعار آخر

رياضة 2020-03-15 | 18:46 1,179 مشاهدة قررت لجنة الركبي العراقي، تعليق نشاطاتها الى إشعار اخر بسبب اجراءات مكافحة فايروس كورونا. وذكرت اللجنة في بيان تلقته الخليج 365، أن "لجنة الركبي العراقي، قررت تعليق جميع نشاطاتها امتثالاً لتوجيهات خلية الأزمة ولجنة الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة بسبب انتشار فايروس كورونا وحفاظا على سلامة جميع كوادر اللجنة وبالخصوص مدربينا ولاعبينا تم ارجاء تدريبات المنتخبات الوطنية وتأجيل بطولة الجمهورية لشهداء العراق الى إشعار اخر".



واضافت "ندعو الباري عز وجل ان يحفظ العراق والعراقيين ويشافي المرضى من كل داء ويبعد عنا الوباء".



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