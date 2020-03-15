شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. بالأدلة رجال أردوغان الإرهابيون في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 نشر المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري صورا يكشف من خلالها لأول مرة عن رجال الرئيس التركي في ليبيا وأبرزهم أبي الفرقان والذي حضر أكثر من 140 اجتماعاً مع أردوغان والمسؤولين في نظامه

Advertisements ونشر المتحدث باسم الجيش الليبي صورة لنجل الرئيس التركي بلال أردوغان مع عدد من الشخصيات الإرهابية للتنسيق بينهما حول قيادة العمليات الإرهابية داخل ليبيا. كما نشر المسماري صورة المحرض الأول على الإرهاب في ليبيا حسين ضغيم والذي تورط في الكثير من العمليات الإرهابية داخل عدد من المدن الليبية بتوجيهات من الرئيس التركي رجب أردوغان.

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