عاجل.. إيطاليا تسجل 368 وفاة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

سجلت إيطاليا 368 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 1809، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.



وحرصت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته، على تقديم الدعم لدولة إيطاليا فى ظل الأزمة الكبيرة التى تعانى منها بتفشى فيروس كورونا المستجد، والذى أودى بحياة حوالى 1500 حالة، وإصابة نحو 21 ألفا داخل إيطاليا.

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ونشرت مستشارة الرئيس الأمريكى مقطع فيديو عبر الاستورى الشخصى لها، لعرض الطائرات الحربية الإيطالية التى رسمت علم بلادها فى السماء، لطمأنة الإيطاليين، وكتبت: "نحن نحبك يا إيطاليا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على مستوى العالم بلغ 152 ألفا و428 حالة.

وأضافت المنظمة - وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأحد أن 5 آلاف و393 شخصا توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائى، كما تم تسجيل حالات الإصابة فى 141 دولة، موضحة أن الصين ما زالت أكثر الدول تضررا من الفيروس، حيث سجلت 81 ألفا و48 حالة، تلتها إيطاليا التى سجلت 21 ألفا و157 حالة، فيما تأتى إيران فى المرتبة الثالثة عالميا بأكثر من 12 ألفا و700 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.