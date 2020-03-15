100 مليون شخص قيد الحجر الصحي في أوروبا بسبب كورونا

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية اليوم الأحد بأن عدد المواطنين الذين وضعوا قيد الحجر الصحي في أوروبا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، قد تجاوز 100 مليون شخص.
وشهدت هذه الحصيلة ارتفاعا حادا إثر إعلان إسبانيا، البؤرة الثانية للفيروس في القارة العجوز بعد إيطاليا، عن فرض حظر التجول في عموم أراضي البلاد لمدة 15 يوما، في محاولة لاحتواء الأزمة.
وفي وقت من المتوقع فيه أن تتخذ دول أخرى في القارة العجوز خطوات مماثلة، ستظهر الأسابيع القليلة القادمة ما إذا كانت هذه الإجراءات غير المسبوقة من حيث صرامتها ستؤتي ثمارها وستنجح في ردع تفشي الفيروس.
وعلى الرغم من احتفاظ الصين بالصدارة في قائمة أكثر دول العالم تضررا بكورونا، تحولت أوروبا في مؤخرا إلى أكبر بؤرة للوباء على مستوى العالم من حيث وتيرة انتشاره، حيث تضم قائمة الدول العشر الأكثر تضررا بالفيروس ثلاث دول فقط غير أوروبية.
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