السلطات الجزائرية: تعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية بين الجزائر وفرنسا

أعلنت السلطات الجزائرية، عن "اتخاذها قراراً بتعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية بين الجزائر و​فرنسا​ ابتداء من 17 اذار الحالي"، مشيرة الى ان "شركة ​الخطوط الجوية الجزائرية​ ستتكفل بإجراء رحلات مستعجلة لإحضار العشرات من المسافرين الجزائريين والمقيمين في فرنسا".

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