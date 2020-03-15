حميدتي: السودان سيكون وسيطا بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي ​السودان​ي الفريق أول ​محمد حمدان​ دقلو حميدتي، ان "السودان سيكون وسيطاً بين مصر و​إثيوبيا​ لتقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق بشأن ​سد النهضة​".

هذا وأعلن المتحدث الرسمي ل​رئاسة الجمهورية​ المصرية ان "السيسي استقبل، حميدتي، بحضور ​اللواء​ عباس كامل رئيس المخابرات العامة"، مشيرا إلى "تأكيد الرئيس المصري أن ​سياسة​ مصر تمثل سندا ودعما للسودان، خاصة خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة، أخذا في الاعتبار المصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين".