حميدتي: السودان سيكون وسيطا بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، ان "السودان سيكون وسيطاً بين مصر وإثيوبيا لتقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة".
هذا وأعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية ان "السيسي استقبل، حميدتي، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة"، مشيرا إلى "تأكيد الرئيس المصري أن سياسة مصر تمثل سندا ودعما للسودان، خاصة خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة، أخذا في الاعتبار المصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين".
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