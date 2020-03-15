ترامب: نقوم بإجراءات فحوصات طبية دقيقة للغاية في المطارات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "السلطات في بلاده تقوم بإجراء فحوصات طبية دقيقة للغاية في المطارات".
واعتذر ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن الانقطاعات والتأخيرات، لافتاً إلى أنهم يتحركون بأسرع ما يمكن، "ولكن من المهم جدًا أن نكون يقظين وحريصين، ويجب أن نفعل ذلك بشكل صحيح، السلامة أولا".
وتأتي تصريجات ترامب، بعد إعلانه حالة طوارئ وطنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتاً إلى أن "الحدود ستغلق، وسيتوقف دخول الأوروبيين اعتبارًا من الأربعاء المقبل، ولمدة 30 يومًا، لمكافحة انتشار الفيروس المستجد"، مؤكداً تخصيص 50 مليار دولار لمكافحة الفيروس.
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