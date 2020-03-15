الملك الأردني يشدد على ضرورة الاستمرار بمواجهة فيروس كورونا

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، "ضرورة استمرار الجاهزية لمواجهة كل التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، والتواصل المستمر والشفافية مع المواطنين، حتى يكون الجميع مطمئناً وواثقاً بالإجراءات"، مشدداً على "ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين كل المؤسسات للتعامل مع التطورات المتعلقة بالفيروس".
وأعرب الملك عن "ثقته بوعي ومسؤولية المواطنين في التعامل مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس"، مشيرا إلى "أهمية الابتعاد عن التجمعات، واستخدام الأساليب المثلى للوقاية من هذا المرض".
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