غوتيريس: تأثير وباء كورونا يمتد لكل فرد في العالم

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "وباء كورونا المستجد الذي تحول إلى وباء عالمي جائحة يمثل أزمة تؤثر على كل شخص في ​العالم​، ويجب على كل منا أن يقوم بدور في مواجهة هذا الوباء بمزيد من التكاتف لدعم كبار السن الذين يمثلون الشريحة الأكثر عرضة للإصابة خاصة أولئك، الذين ليس لديهم برامج تأمين صحي"، موضحاً انه "عندما نعمل معاً ستكون قادرين على مواجهة خطر ​فيروس كورونا​ المستجد".

هذا ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في كانون الأول الماضي، حتى اليوم إلى 156 ألف, 400 شخصاً، توفي منهم 5833 شخصاً، فيما شفي حتى الآن 73968 شخصاً.