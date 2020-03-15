المالية التونسية تنشئ صندوق تبرعات لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية

أعلنت ​وزارة المالية​ التونسية عن "إنشاء صندوق طوعي لجمع تبرعات من المواطنين، مخصص لمواجهة تداعيات ​فيروس كورونا​ الاقتصادية والاجتماعية والصحية". هذا أعربت ​الرئاسة التونسية​ عن "امتنانها للصين، بعد تخصيصها إمدادات طبية ومستلزمات صحية للمساعدة فى مكافحة كورونا، وتعزيز التدابير الوقائية لتفادى انتشاره"، داعيةً "جميع التونسيين إلى الالتزام بالتعليمات الطبية والصحية، للمساعدة على الإسراع بالتغلب على هذا الفيروس ومنع انتشاره".

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