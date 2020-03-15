الصحة الإماراتية: تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ ووقاية المجتمع ​الإمارات​ية، "تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع الإجمالي ب​الدولة​ إلى 98 حالة إصابة"، مشيرة الى انه "تم التعرف على الحالات ​الجديدة​، من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا، كانوا جميعهم في الحجر الصحي، وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج".

وأوضحت ان "الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصاً واحداً من كل من ​جنوب أفريقيا​، ​أستراليا​، ​الصين​، ​الفلبين​، ​لبنان​، ​بريطانيا​، ​إيطاليا​، ​إيران​، الإمارات، وثلاثة أشخاص من ​الهند​"، مؤكدة أن "جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، و جرى رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر".