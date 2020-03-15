الصحة القطرية: تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية تسجيل 65 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 401 حالة.

بالتوازي، علّق مكتب الاتصال الحكومي في قطر، "إصدار تأشيرات الدخول الفورية لحاملي جنسية كل من ​إيطاليا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​إسبانيا​"، مستثنياً من هذا القرار "مواطنو هذه الدول من حاملي تصاريح الإقامة، على أن يتم اخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا".

كما قرر المكتب ضمن الاجراءات نفسها، "تعليق دخول القادمين من ​السودان​ إلى البلاد بشكل مؤقت، سواء لحاملي سمات الدخول أو حاملي تصاريح الإقامة".