أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 401 حالة.
بالتوازي، علّق مكتب الاتصال الحكومي في قطر، "إصدار تأشيرات الدخول الفورية لحاملي جنسية كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا"، مستثنياً من هذا القرار "مواطنو هذه الدول من حاملي تصاريح الإقامة، على أن يتم اخضاعهم لإجراءات الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا".
كما قرر المكتب ضمن الاجراءات نفسها، "تعليق دخول القادمين من السودان إلى البلاد بشكل مؤقت، سواء لحاملي سمات الدخول أو حاملي تصاريح الإقامة".
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