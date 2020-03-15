الرئيس الكولومبي يمنع دخول المسافرين غير المقيمين إلى البلاد

أعلن الرئيس الكولومبي إبفان دوكي، "أنه سيتم منذ نهار الإثنين المقبل، منع دخول المسافرين إلى البلاد"، مستثنياً "المواطنين الكولومبيين والمقيمين، وذلك في إطار المحاولات المبذولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

ولفت دوكي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "المواطنين الكولمبيين والمقيمين الذين يصلون البلاد في 16 آذار الحالي، سيُطلب منهم عزل أنفسهم لمدة 14 بوماً".

بموازاة ذلك، أغلن دوكي إغلاق حدود بلاده مع ​فنزويلا​، وفرض قيود على دخول الأجانب القادمين من ​أوروبا​ وآسيا على خلفية انتشار ​​فيروس كورونا​​ المستجد.