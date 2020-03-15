صندوق قطر للتنمية يرسل مساعدات طبية إلى إيران لمواجهة وباء كورونا

أعلن صندوق قطر للتنمية، "إرسال الحزمة الأولى من المساعدات الطبية العاجلة إلى ​إيران​ لمواجهة وباء كورونا، والتي تشتمل على نحو 6 أطنان من المعدات و​المستلزمات الطبية​".

وشدد الصندوق، في بيان، على أن "الدوحة ستظل مساندة لكافة الجهود الدولية المبذولة لمكافحة هذا الوباء، الذي يهدد ​المجتمع الدولي​ كله".

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات القطرية مساعدات لمكافحة ​فيروس كورونا​، حيث أرسلت في وقت سابق، مساعدات طبية عاجلة على شكل معدات وأجهزة طبية إلى لسلطات الفلسطينية، لمواجهة كورونا، قيمتها 10 ملايين دولار.