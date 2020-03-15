صندوق قطر للتنمية يرسل مساعدات طبية إلى إيران لمواجهة وباء كورونا

أعلن صندوق قطر للتنمية، "إرسال الحزمة الأولى من المساعدات الطبية العاجلة إلى إيران لمواجهة وباء كورونا، والتي تشتمل على نحو 6 أطنان من المعدات والمستلزمات الطبية".
وشدد الصندوق، في بيان، على أن "الدوحة ستظل مساندة لكافة الجهود الدولية المبذولة لمكافحة هذا الوباء، الذي يهدد المجتمع الدولي كله".
ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات القطرية مساعدات لمكافحة فيروس كورونا، حيث أرسلت في وقت سابق، مساعدات طبية عاجلة على شكل معدات وأجهزة طبية إلى لسلطات الفلسطينية، لمواجهة كورونا، قيمتها 10 ملايين دولار.
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