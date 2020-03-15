النشرة: بلدية صيدا أخلت الكورنيش البحري منعاً للتجمعات للحد من انتشار وباء الكورونا

أفاد مراسل النشرة في صيدا، ان "شرطة بلدية صيدا أخلت الكورنيش البحري شمالي المدينة من جميع الرواد والمتنزهين وهواة الرياضة وذلك تنفيذا لمقررات الاجتماع الصحي الذي انعقد في البلدية مؤخراً وذلك منعاً للتجمعات من اجل الحد من انتشار وباء الكورونا، وقام عناصر من شرطة البلدية بتنفيذ دوريات شملت الكورنيش البحري والكورنيش المحيط بمدينة رفيق الحريري الرياضية".
هذا واكدت شرطة بلدية صيدا بانها "ستواصل دورياتها على الكورنيش منعا للتجمعات مع السماح بممارسة الرياضة والتنزه بشكل افرادي فقط ".
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