النشرة: بلدية صيدا أخلت الكورنيش البحري منعاً للتجمعات للحد من انتشار وباء الكورونا

أفاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان "شرطة ​بلدية صيدا​ أخلت الكورنيش البحري شمالي المدينة من جميع الرواد والمتنزهين وهواة ​الرياضة​ وذلك تنفيذا لمقررات الاجتماع الصحي الذي انعقد في ​البلدية​ مؤخراً وذلك منعاً للتجمعات من اجل الحد من انتشار وباء ​الكورونا​، وقام عناصر من شرطة البلدية بتنفيذ دوريات شملت الكورنيش البحري والكورنيش المحيط بمدينة ​رفيق الحريري​ الرياضية".

هذا واكدت شرطة بلدية صيدا بانها "ستواصل دورياتها على الكورنيش منعا للتجمعات مع السماح بممارسة الرياضة والتنزه بشكل افرادي فقط ".