جمعية تجار محافظة النبطية: للإلتزام بقرار مجلس الوزراء لم فيه من مصلحة للجميع

أهابت جمعية تجار ​محافظة النبطية​، في بيان، بعد اجتماع طارئ لهيئتها الادارية لمواكبة اخر المستجدات المتعلقة بإنتشار مرض ​الكورونا​ بعد توجه ​الحكومة اللبنانية​ لاعلان حال الطوارئ الصحية تجنباً للذهاب الى اعلان حالة طوارئ كاملة، بـ"الاجراءات التي تقوم بها الأجهزة المعنية للحد من انشار هذا المرض المستجد، من إغلاق كامل لجميع المؤسسات الرسمية والخاصة، لجميع المحال التجارية والمؤسسات العامة بإستثناء المتاجر التي تبيع المواد الغذائية، والمطاحن والمخابز و​محطات الوقود​ و​الصيدليات​".

ودعت الجمعية "اصحاب المحلات التجارية والمؤسسات التي يشملها القرار الذي سيتخذه ​مجلس الوزراء​ الالتزام التام بالاقفال لم فيه من مصلحة للجميع والالتزام بالوعي والتوجيهات الطبية والابتعاد عن الاختلاط والتزام المنازل وهذا لا يعني التوقف عن دورة ​الحياة​ فكلٌ منّا مدعو أن يواصل عمله من منزله بالطريقة التي يراها مناسبة".