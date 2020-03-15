أهابت جمعية تجار محافظة النبطية، في بيان، بعد اجتماع طارئ لهيئتها الادارية لمواكبة اخر المستجدات المتعلقة بإنتشار مرض الكورونا بعد توجه الحكومة اللبنانية لاعلان حال الطوارئ الصحية تجنباً للذهاب الى اعلان حالة طوارئ كاملة، بـ"الاجراءات التي تقوم بها الأجهزة المعنية للحد من انشار هذا المرض المستجد، من إغلاق كامل لجميع المؤسسات الرسمية والخاصة، لجميع المحال التجارية والمؤسسات العامة بإستثناء المتاجر التي تبيع المواد الغذائية، والمطاحن والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات".
ودعت الجمعية "اصحاب المحلات التجارية والمؤسسات التي يشملها القرار الذي سيتخذه مجلس الوزراء الالتزام التام بالاقفال لم فيه من مصلحة للجميع والالتزام بالوعي والتوجيهات الطبية والابتعاد عن الاختلاط والتزام المنازل وهذا لا يعني التوقف عن دورة الحياة فكلٌ منّا مدعو أن يواصل عمله من منزله بالطريقة التي يراها مناسبة".
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية تجار محافظة النبطية: للإلتزام بقرار مجلس الوزراء لم فيه من مصلحة للجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.