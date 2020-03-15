التيار الوطني: صاحب فندق سان جان في زحلة يضعه بتصرف وزارة الصحة

أعلنت هيئة قضاء زحلة في "​التيار الوطني الحر​" في بيان، أن صاحب فندق سان جان في زحلة ريشار شيخاني، أكد بعد تواصلها معه "تعاونه الكامل مع ​وزارة الصحة​، ووضع الفندق بتصرف الوزارة تمهيدا لتجهيزه، في إطار حملة مكافحة ​فيروس كورونا​، على أن يصار إلى استقبال أهالي منطقة زحلة جميعا في الفندق، ومن دون أي استثناء".

وشكرت الهيئة شيخاني على موقفه الذي "يعبر عن التضامن الاجتماعي المطلوب في الظرف الراهن"، راجية "من كل من يستطيع المساعدة، كل في مجاله، ألا يتأخر لما فيه مصلحة صحية عامة للجميع".