أعلنت هيئة قضاء زحلة في "التيار الوطني الحر" في بيان، أن صاحب فندق سان جان في زحلة ريشار شيخاني، أكد بعد تواصلها معه "تعاونه الكامل مع وزارة الصحة، ووضع الفندق بتصرف الوزارة تمهيدا لتجهيزه، في إطار حملة مكافحة فيروس كورونا، على أن يصار إلى استقبال أهالي منطقة زحلة جميعا في الفندق، ومن دون أي استثناء".
وشكرت الهيئة شيخاني على موقفه الذي "يعبر عن التضامن الاجتماعي المطلوب في الظرف الراهن"، راجية "من كل من يستطيع المساعدة، كل في مجاله، ألا يتأخر لما فيه مصلحة صحية عامة للجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر التيار الوطني: صاحب فندق سان جان في زحلة يضعه بتصرف وزارة الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.