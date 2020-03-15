صحناوي يقترح استخدام المبنى الجديد لمستشفى الكرنتينا لاستقبال المصابين بكورونا

أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​نقولا صحناوي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه تواصل مع وزير الصحة ​حمد حسن​ مقترحاً استخدام المبنى الجديد ل​مستشفى الكرنتينا​ لاستقبال المصابين ب​فيروس كورونا​، بالاضافة الى تأمين فحوصات كشف الفيروس مجاناً في ​مستشفى بيروت الحكومي​.

وأشار صحناوي إلى أن حسن أبدى مشكوراً كل الايجابية، وسترى بالتالي المنطقة تطورات سريعة في هذا الاتجاه.