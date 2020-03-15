صحناوي يقترح استخدام المبنى الجديد لمستشفى الكرنتينا لاستقبال المصابين بكورونا

أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه تواصل مع وزير الصحة حمد حسن مقترحاً استخدام المبنى الجديد لمستشفى الكرنتينا لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، بالاضافة الى تأمين فحوصات كشف الفيروس مجاناً في مستشفى بيروت الحكومي.
وأشار صحناوي إلى أن حسن أبدى مشكوراً كل الايجابية، وسترى بالتالي المنطقة تطورات سريعة في هذا الاتجاه.
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