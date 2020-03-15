أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أن مخزون بحيرة القرعون، بلغ لغاية تاريخه 210 ملايين متر مكعب "خاصة وأن المياه الوافدة إليها بسبب المتساقطات تتجاوز المياه المعنفة في معمل عبد العال، مما يشير إلى امكانية مفيضها خلال الأسبوع المقبل في حال توفر المتساقطات الاضافية، وبالتالي فإن جزءا من تصريف نهر الليطاني في الحوض الأعلى سيعود إلى مجراه الطبيعي في الحوض الأدنى"".
وأشارت إلى أنها "ستحاول تأخير هذا الفيضان بواسطة تحويل جزء من المياه عبر معمل عبد العال إلى حوض أنان، وذلك ضمن الإمكانيات الفنية والقدرة الإستيعابية لنفق عبد العال- أولي"، مذكرة بأنها "أبلغت مسبقا كل الجهات الشريكة لأخذ احتياطاتها الفنية، واتخاذ التدابير اللازمة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني: هناك إمكانية لفيضان مياه بحيرة القرعون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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